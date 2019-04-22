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  • 22.04.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 22:55

Dışişleri'den açıklaması

, ’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, muhaliflerin kontrolündeki ’ın güneyindeki mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Dışişleri'den Suriye açıklaması

, süreci kapsamında Türkiye, ve 'ın yanı sıra 'in katılımıyla kurulan , ve Grubu'nun üçüncü projesi çerçevesinde meydana gelen gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanısıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan /Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan üçüncü proje çerçevesinde, 'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 22 Nisan 2019 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki 'ın güneyindeki mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır." denildi.

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