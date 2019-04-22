Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan açıklamasında "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" İfadelerini kullandı.