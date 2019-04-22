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  • 22.04.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 13:55

Başkan Erdoğan’dan mesajı

Başkan , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan açıklamasında "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" İfadelerini kullandı.

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