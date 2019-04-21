Seçimlerin yenilenmesi vicdanları rahatlatır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya kampında partisinin il başkanlarını ve belediye başkanlarını topladı. Bahçeli, önemli açıklamalar yaptı:



VİCDANLARI RAHATLATACAK

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Ancak olağanüstü itiraz süreci de çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır. En doğru kararı YSK verecektir. Henüz her şey bitmiş değildir. Adalet son mercidir. Fakat son söz söylenmemiştir. 17 gün boyunca mazbatayla yatan, mazbatayla kalkan, toplumu kutuplaştıran, siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan Sayın İmamoğlu ve partisi büyük bir yanlışın faili olmuşlardır.



DEMİRTAŞ'A METHİYELER DÜZÜYOR

FETÖ'cüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır. Afrika ülkelerinde FETÖ'cülerin tezgâhıyla mazbata koroları kurulmaktadır. Ekonomik saldırılara mihmandarlık yapan siyasetçilerin gözünü kin ve nefret bürümüştür. CHP-İP-HDP-PKKFETÖ ortaklığı çok vahim boyutlara ulaşmıştır. İmamoğlu terörist Demirtaş'a methiyeler düzmekte, Ermeni'sinden Rum'una ne var ne yok selam göndermektedir.



ÇELİKTEN İRADEYİZ

MHP ile AK Parti çelikten iradedir. Bizim ittifakımız pazara kadar değildir. Çıkara dayalı değildir. Leş avcılarına izin yoktur. Kavga bekleyenlere müsamaha yoktur.