Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin üzerine balyoz gibi inmeye devam ediyor.
Örgütün karargahı olarak kullanılan yeri tespit eden TSK, tank atışlarıyla binayı patlattı.
18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Atışlar sonrasında teröristlerin havaya uçtuğu kameralara yansıdı.
TSK'nın operasyonunda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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