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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 11:15

Tanklar karargahını imha etti! Teröristler havaya uçtu

'nin kuzeyinde 'li teröristlerin karargahına yapılan tank atışları sonucunda 18 terörist etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'nin kuzeyinde teröristlerin üzerine balyoz gibi inmeye devam ediyor.

Örgütün karargahı olarak kullanılan yeri tespit eden , tank atışlarıyla binayı patlattı.

18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Atışlar sonrasında teröristlerin havaya uçtuğu kameralara yansıdı.

TSK'nın operasyonunda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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