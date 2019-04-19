Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü YPG heyetiyle görüşmesine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü uzantılarına meşruiyet kazandırma teşebbüsleri müttefik ilişkileriyle bağdaşmayan yanlış bir adımdır" denildi.
Macron, aralarında terör örgütü PYD'nin sözde Fransa Temsilcisi Xalid İsa'nın da olduğu PKK/PYD/YPG'nin çatı örgütü SDG'nin heyetiyle bugün başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda görüşmüştü.
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