Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.04.2019 14:25
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 14:41

İşte İmamoğlu'nun musakka-antrikot kurgusunun belgesi! Ucuz senaryodaki o görevli bakın kim çıktı?

tarafından mazbatası verilerek göreve başlayan Başkanı ’nun 250 bin liralık saat taktığının ortaya çıkmasının ardından musakkalı mütevazilik oyunu fena bozuldu. binasında çekilen ve 'İmamoğlu'nun ilk icraatı tabldotu eşitlemek oldu' şeklinde yayılan kurgulanmış görüntülerin bayat bir senaryodan ibaret olduğu anlaşıldı. Şimdi de İmamoğlu’nun “musakka, antrikot” kurgusunun belgesi çıktı.

İşte İmamoğlu'nun musakka-antrikot kurgusunun belgesi!
() yönetim katının çay ocağına gidip "bugün yemekte ne var" diye soran 'na "herkese musakka, size antrikot var" cevabını veren görevlinin, İmamoğlu'nun müdürlüğünün mutfağında çalışan garsonu olduğu ortaya çıktı.



Ekrem İmamoğlu'nun binasını gezerken yaşanan ve da köpürtülen musakka-antrikot şovunun kurgu olduğu anlaşılmasından sonra şimdi de yeni detaylar ucuz senaryoyu gözler önüne serdi.



Sosyal medyada ve 'ye yakın yayın organlarında yayınlanan görüntülerde İmamoğlu'nun, "mutfak" denilen bölüme girip, "bugün ne var yemekte" diye sorduğu ve "musakka var, ama size antrikot var" yanıtını veren görevli, Beylükdüzü Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Coşkun Dilli çıktı. Dilli'nin sosyal medya paylaşımlarında Beylikdüzü Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğraflar "mütevazılık" kurgusunu ele verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİşte İmamoğlu'nun musakka-antrikot kurgusunun belgesi! Ucuz senaryodaki o görevli bakın kim çıktı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri