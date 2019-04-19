İşte İmamoğlu'nun musakka-antrikot kurgusunun belgesi! Ucuz senaryodaki o görevli bakın kim çıktı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetim katının çay ocağına gidip "bugün yemekte ne var" diye soran Ekrem İmamoğlu'na "herkese musakka, size antrikot var" cevabını veren görevlinin, İmamoğlu'nun Beylükdüzü Belediyesi Özel Kalem müdürlüğünün mutfağında çalışan garsonu olduğu ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasını gezerken yaşanan ve sosyal medyada köpürtülen musakka-antrikot şovunun kurgu olduğu anlaşılmasından sonra şimdi de yeni detaylar ucuz senaryoyu gözler önüne serdi.
Sosyal medyada ve CHP'ye yakın yayın organlarında yayınlanan görüntülerde İmamoğlu'nun, "mutfak" denilen bölüme girip, "bugün ne var yemekte" diye sorduğu ve "musakka var, ama size antrikot var" yanıtını veren görevli, Beylükdüzü Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Coşkun Dilli çıktı. Dilli'nin sosyal medya paylaşımlarında Beylikdüzü Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğraflar "mütevazılık" kurgusunu ele verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasını gezerken yaşanan ve sosyal medyada köpürtülen musakka-antrikot şovunun kurgu olduğu anlaşılmasından sonra şimdi de yeni detaylar ucuz senaryoyu gözler önüne serdi.
Sosyal medyada ve CHP'ye yakın yayın organlarında yayınlanan görüntülerde İmamoğlu'nun, "mutfak" denilen bölüme girip, "bugün ne var yemekte" diye sorduğu ve "musakka var, ama size antrikot var" yanıtını veren görevli, Beylükdüzü Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Coşkun Dilli çıktı. Dilli'nin sosyal medya paylaşımlarında Beylikdüzü Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğraflar "mütevazılık" kurgusunu ele verdi.
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