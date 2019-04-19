Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.04.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 13:37

İstanbul Bahçelievler'de sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobil çarptı

İstanbul Bahçelievler Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki iki kadın diğer sürücüleri uyarmak için reflektör koymak yerine hasarlı aracın arkasında beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Şirinevler istikametinde meydana geldi. Sultan Özdemir direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi. Yanlarında reflektör yada başka bir uyarıcı levha olmadığı için kadınlar diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Bahçelievler'de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobil çarptı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri