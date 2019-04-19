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nde sevdikleriniz ve dostlarınız için en güzel ve resimli

nde sevdikleriniz ve dostlarınız için en güzel ve resimli nı hazırladık. Dostlarınıza Berat Kandili kutlama mesajları atmayı unutmayın. Temize çıkma, aklanma anlamına gelen Berat Kandili faziletleri neler araştırmaları başladı. Şaban ayı içinde olan Berat Kandili 19 Nisan Cuma akşamı idrak edilecek. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir.

  • Güncel
  • 19.04.2019 17:31
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 17:53
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Berat Kandili mesajları resimli güzel kısa mesajlarla smsler halinde hazırlandı. 2019 yılı en güzel Berat Kandili gecesi mesajlarını takvim.com.tr sitesinden alıp dostlarınıza SMSlerle atabilirsiniz. Berat Kandili kutlama mesajları ve resimli en güzel kısa SMSleri cepten atabileceğiniz şekilde sizler için hazırlandı.

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