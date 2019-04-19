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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında AK Parti'nin YSK'ya sunduğu belgelere ilişkin ayrıntıları anlattı..

Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları şöyle:



YSK, cumartesi ya da pazartesi belgeleri görüşmeye başlayacak bilgisi var. YSK önce delillere bakacak. Eklere bakacak. 24 Haziran seçimlerinde ne kadar usulsüzlük yapmaya çalışırsalar çalışsınlar ancak bir vekilin oynamasına neden olabilirlerdi. 24 Haziran seçimlerinde çok hazır değillerdi. Bu işin beyni olanlar 24 Haziran'da kendilerini çok hazır görmediler. 20 bin oyun yer değiştirmesini sağlamak demek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını bir partiden başka bir partiye geçirmek demekti.

Yüzlerceden çok daha fazla 20 yaşın altında sandık başkanı vardı. 18 yaşın altında milletvekili seçiliyor diyeceksiniz. Özellikle genç olanlara ve askeriyeden alınanlara, KHK ile ihraç edilenler, kamu görevlisi olmayanlar alınıp getirilip sandık başına yerkeştiriliyor.

FETÖ BU İŞİN İÇİNDE

FETÖ bu işin içinde. Beni FETÖ ile suçlayanlar arasında Fatih Portakal da vardı. Ben 2012 yılında Sakarya'da stadyumda Türkçe Olimpiyatlarına gitmiştik, bizi sahneye davet etmişlerdi. Benim bir görüntüm vardı onu koymuş önce FETÖ'den ayrıldığını söylesin diyor. Birileri onlarla kol kola oluyor onları suçlamıyor bizi suçluyorlar. Ben ne zaman bu işin içinde FETÖ var dedim bana sosyal medyadan çullanmaya başladılar. FETÖ bu işin içinde gırtlağa kadar var.

"BU İŞİN İÇİNDE BİR GRUPTAN DAHA BAHSETMEK İSTİYORUM"

FETÖ'nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var. Bu işin içinde bir gruptan daha bahsetmek istiyorum. Oy ve Ötesi diye bir yapı vardı. Bu seçimde neden hiç sesleri çıkmadı? Merak ediyorum. Oy ve Ötesi her seçimde basbas bağırırken bu seçimde isimleri neden hiç duyulmadı? Soruyorum.

YSK'DAN HANGİ KARAR ÇIKABİLİR?

YSK dosyayı açar öyle şeyler görür ki. Bu bir günde de biter 30 günde de bitmeye bilir. Ben bu deliller benim için yeterli değil reddediyorum da diyebilir. Bence denilmemesi gerek.

VERİ TABANININ KOPYALANMASI

Yangından mal kaçırır gibi İmamoğlu hemen mazbatayı alıyor, göreve geliyor bir takım şeyler. Hukuka uygun şekilde nasıl araştırıyorsan araştır. Rastgele bir yönteme başvurulduğunu düşünüyorum. Ben belgelerle konuşuyorum. Kimler kim üzerindne ne yapmak istiyor veya o beyin dediğimiz seçimi organize eden beyin nasıl bir manipülasyona imza atmak istiyor.

"YSK SEÇİMİN İPTALİNE KARAR VERDİĞİ GÜN MAZBATANIN DA İPTALİNE KARAR VERECEK"

Bu mazbatanın YSK'nın kararına kadar bekletilmesinin daha şık olacağını düşündüğümü ifade etmek istiyorum. YSK seçimin iptaline karar verdiği gün mazbatanın da iptaline karar verecek.



2 bin 308 kısıtlı var. Biz bunun üstüne 500 tane daha bulduk koyduk bunları da vereceğiz. 21 bin daha bu rakamaların dışında. Bu bir maddedir Yaklaşık 8-9 maddeden oluşan ileri sürdüğümüz tezlerimiz var. Buradakiler gerçekten oy kullanmaması gerekirken kullanmışlardır diyoruz. Artvin Yusufeli AK Parti kazanıyor, CHP itirazda bulunuyor, YSK kısıklıların oy kullandığını görüyor ve itirazı kabul ediyor. Ben diyorum ki nerede müracaat etdiysek kullandığı göründü. Kısıtlı, ölü, cezaevi seçmeni 40 bin civarında...

KHK'LILAR NASIL SANDIK BAŞKANI YAPILDI

Bakıyorsunuz İzmir gibi bir büyükşehirin belediye başkanı kanuna aykırı bir tavır sergiliyor. Kanun diyor ki bu şekilde ihraç edilenler kamu görevinde görevlendirilemez. Kamu görevi kamu hizmetinde bulunamaz diyor kanun. Yasa ne diyor... Kamu hizmetinden yasaklı olanlar.

YENİ EK DİLEKÇE

6 sayfadan ibaret yeni bir ek dilekçemiz var. Bunda kamu hizmetinden yasaklı olanların seçmen olamayacağı hususu var bunu bildiriyoruz. Dilekçenin ikinci kısmında kısıtlılar var. İstanbul'da aklımı oynatacak kadar enterasan şeylerle karşılaşıyorum.