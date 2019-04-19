Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.04.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 13:00

5 ton böyle ele geçirildi

Uluslararası sularda ’da gerçekleştirilen ve 5 ton nun ele geçirildiği “Birlik Operasyonu”na ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Komutanlığı birimleri tarafından 05 Şubat'ta ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarının ilinden hareketle uluslararası denize açıldıkları bilgisine ulaştı.

'da, 'in uluslararası sularında narkotik madde kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Cumhuriyeti bayraklı ve içerisinde 1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli şahsın bulunduğu gemiye, ekipler tarafından "BİRLİK OPERASYONU" isimli ortak operasyon düzenlendi.

5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Türkiye'ye yaklaşık bin 390 km mesafede uluslararası sularda icra edilen operasyonda, saat 04:00 sularında balıkçı gemisindeki şüpheliler gözaltına alındı.

Gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleri5 ton uyuşturucu böyle ele geçirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri