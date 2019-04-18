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  • 18.04.2019 08:27
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 08:27

li 5 kişinin mal varlığı donduruldu

li eski Salih başta olmak üzere 5 kişinin Türkiye'de olan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

5 kişinin mal varlığı donduruldu

'de Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla li 5 kişinin mal varlığının dondurulması kararı yayımlandı.

Karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2140 (2014) 2216 (2015), 2402 (2018) ve 2456 (2019) sayılı kararları doğrultusunda Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'le birlikte 4 kişinin Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının 26/02/2020 tarihine kadar dondurulmasına ve mal varlıklarına ilgili işlemlerin Hazine ve 'nın iznine bağlanması hükmedildi.

Daha önce de 26 Şubat 2019'a kadar bazı isimlerin mal varlıkları dondurulmuştu.

İŞTE O İSİMLER
Abd El Khaliq - Huti Askeri Komutanı - 1984 doğumlu

Abdullah Yahya Al Hakim – Huti Grubu İkinci Komutanı

Ali Abdullah Saleh - Yemen Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı – 1945 doğumlu

Abdulmalik Al Houthi

Ahmet Ali Abdullah Saleh – Eski Büyükelçi ve eski Tuğgeneral – 1972 doğumlu

SALİH 2017'DE ÖLDÜRÜLDÜ
Yemen'i 34 yıl yöneten Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

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