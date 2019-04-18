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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 04:53

'ta yakılmış insan kemikleri bulundu

'ın Erbaa ilçesi Kelkit çayı kenarında yanmış bir insana ait kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Meralar mevkisinde hayvan otlatan bir çobanın ihbarı üzerine yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda inceleme yaptı.

Ekipler, çukurdaki yanmış araç lastiklerinin arasında insan kemikleri olduğunu tespit etti.

Kemikleri bir torbaya koyan ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlemek için araştırma başlattı.

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