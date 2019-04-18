Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Meralar mevkisinde hayvan otlatan bir çobanın ihbarı üzerine yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda inceleme yaptı.
Ekipler, çukurdaki yanmış araç lastiklerinin arasında insan kemikleri olduğunu tespit etti.
Kemikleri bir torbaya koyan ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlemek için araştırma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.