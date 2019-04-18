Yeni askerlik sistemine dair detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair değerlendirmeler yaparken yeni askerlik sistemine ilişkin son durumu açıkladı. Peki, Askerlik 6 aya düşecek mi? İşte yeni askerlik sistemi nasıl olacak sorusunun yanıtı...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yeni askerlik sistemine ilişkin son durumla ilgili, "Kanun taslağı büyük oranda hazırlanmış durumda. Bu Meclis'e sevk edilecek. Orada komisyonlar çalıştıktan sonra kanun haline gelecek. O konudaki süreç devam ediyor. Meclis açıldığında gündeme gelecek." şeklinde konuştu.