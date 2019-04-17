Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.04.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 19:20

Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik toplantı

Savunma 'nda, ülke içerisinde ve sınır ötesindeki harekatlarda güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik toplantı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Başkan başkanlığında toplanan ve 1,5 saat süren Savunma 'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelerin alındığı belirtilerek, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik toplantı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri