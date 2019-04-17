Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik toplantı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 1,5 saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelerin alındığı belirtilerek, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.