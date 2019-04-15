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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 22:11

Nesli tükenmekte olan sarı-siyah renkli kertenkele 'da görüntülendi

'da, bahçesinde gördüğü sarı-siyah renkli kertenkele benzeri canlının fotoğrafını çeken , canlının nesli tükenmekte olan Türk semenderi olduğunu fark ederek doğaya bıraktı.

Nesli tükenmek üzere... Malatya'da görüntülendi

Yaygın Mahallesi'nde , bahçesinde sarı benekli bir canlının çalılar arasında hareket ettiğini gördü. Kertenkeleye benzettiği sürüngenin olduğu yere giden Taşer, daha önce görmediği renklerde olduğunu fark etti. Fotoğrafını çektiği sürüngeni internette aratan Taşer, nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Türk semenderi olduğunu anladı.

Taşer, semenderin nesli tükenmekte olduğunu anladığı için tekrar doğaya bıraktı.

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