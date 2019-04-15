Erdoğan’dan ilham alsınlar

Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncülüğünü yapmasıyla tanınan, 26 dile çevrilen "Zero Waste Home" kitabının yazarı Bea Johnson, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına yaptığı yorumda ise Emine Erdoğan ile tanışmaktan onur duyduğunu belirten Johnson, Emine Erdoğan'ın ülkesini sıfır atığa teşvik ettiğini anlattı. Johnson, "Umarım Emine Erdoğan'ın yaptıkları, dünyadaki diğer 'first lady'lere de ilham verir" ifadelerini kullandı. Johnson, sıfır atığın nasıl uygulanabileceği konusundaki ipuçları ve evde çöp çıkarmadan nasıl yaşanabileceğini ve bunun ailesine etkilerine ilişkin verdiği mesajlarla büyük ilgi çekiyor.
- Güncel
- 15.04.2019
- Gazete
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