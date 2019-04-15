Bugünkü
Takvim

Erdoğan’dan ilham alsınlar

Sıfır atık hareketinin lideri ’dan, ’a büyük övgü.

Erdoğan’dan ilham alsınlar
Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncülüğünü yapmasıyla tanınan, 26 dile çevrilen "Zero Waste Home" kitabının yazarı , Başkan Erdoğan'ın eşi ile 'da yaptığı görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına yaptığı yorumda ise Emine Erdoğan ile tanışmaktan onur duyduğunu belirten Johnson, Emine Erdoğan'ın ülkesini sıfır atığa teşvik ettiğini anlattı. Johnson, "Umarım Emine Erdoğan'ın yaptıkları, dünyadaki diğer 'first lady'lere de ilham verir" ifadelerini kullandı. Johnson, sıfır atığın nasıl uygulanabileceği konusundaki ipuçları ve evde çöp çıkarmadan nasıl yaşanabileceğini ve bunun ailesine etkilerine ilişkin verdiği mesajlarla büyük ilgi çekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriErdoğan’dan ilham alsınlar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri