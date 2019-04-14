ABD'nin Türkiye'ye benzeri görülmemiş baskı yaptığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu baskıya karşı sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Peskov, Moskova'nın ABD'nin Türkiye'ye benzeri görülmemiş baskısına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.
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