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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 15:46

Son dakika... 'dan açıklama: Erdoğan'ın 'nin baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladık

, Cumhurbaşkanı 'ın 'nin benzeri görülmemiş baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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