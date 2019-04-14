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  • 14.04.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 15:22

Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Bolu Emniyet ekiplerince, otoyolunda drone ile takip edilen çekici üzerindeki minibüste yapılan aramada, 22 kilogram eroin bulundu.

Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, otoyolundan yönüne seyreden çekici üzerindeki minibüs, drone desteğiyle takibe alındı.

Ekipler tarafından havadan ve karadan takip edilen araç, otoyolun batı gişelerinde durduruldu.

Narkotik köpeği tarafından aranan çekici üzerinde bulunan minibüste, 22 kilogram eroin ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.A. (34) ile A.A. (41) ve Z.Ö. (38) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Z.Ö. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

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