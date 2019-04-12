AK Parti'nin Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaptığı itiraz kabul edildi. Keskin'de yeniden seçim yapılacak. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından insanlar "31 Mart Kırıkkale seçim sonuçları ne olmuştu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kırıkkale Keskin'de yeni yerel seçim ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

KIRIKKALE KESKİN'DE YENİ YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti adayı Dede Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.

Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

KIRIKKALE KESKİN 31 MART SEÇİM SONUÇLARI

Necati Alsancak, İyi Parti: 1.806 OY, %34,75

Dede Yıldırım, AK Parti: 1.800 OY, %34,64

Mustafa Alp Silsüpüroğlu: MHP 1.575 OY, %30,31

Faruk Korkmaz, Saadet Partisi: 12 OY, %0,23

İsmail Hakkı Akçin: BTP, 4 OY