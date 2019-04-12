Baykal nasihat etti Her seçim bir yenilenmedir. Kazanan, kaybeden yoktur...

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Özel engelli aracıyla binaya gelen Baykal, "Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için, parti için, milletimiz için, böyle bakmak lazım. Kim kazandı, kim kaybetti diye bir şey yok. Hizmet etme, güler yüz, tatlı dil, kucaklama, el ele verme çok önemlidir. Gerisi hikaye" diye konuştu.