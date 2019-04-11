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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 09:28

'de ile irtibatlı 8 kişi yakalandı

'de / terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

İzmir'de PKK ile irtibatlı 8 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, / terör örgütü ile irtibatlı olup, talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine Terörle Mücadele Şubesi tarafından il genelinde operasyon yapıldı. Belirlenen adreslerde şüpheli 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, hakkında toplatma kararı olan yayın, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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