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  • 09.04.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 15:33

MHP lideri Bahçeli'den FOX muhabirine tokat gibi yanıt

MHP Genel Başkanı , İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sırasında provokatif bir soru soran FOX muhabirine de tokat gibi bir yanıt verdi.

MHP lideri seçim sonuçlarına itirazlar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fox muhabirinin sözlerinizden sonra "Bu seçimlerin genel olarak mı iptali anlamına mı geliyor?" sorusuna "Siz FOX olarak her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Yine tilkilik peşindesiniz. Tabii ki İstanbul seçimlerinin yenilenmesini kastettim. Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir." dedi.

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