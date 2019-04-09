MHP lideri Bahçeli'den FOX muhabirine tokat gibi yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli seçim sonuçlarına itirazlar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fox muhabirinin sözlerinizden sonra "Bu seçimlerin genel olarak mı iptali anlamına mı geliyor?" sorusuna "Siz FOX olarak her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Yine tilkilik peşindesiniz. Tabii ki İstanbul seçimlerinin yenilenmesini kastettim. Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir." dedi.