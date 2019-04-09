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  • 09.04.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 11:48

İstanbul Arnavutköy'de yeniden sayım sonrası 'a 1949 oy

Seçim usulsüzlüklerinin ortaya çıkmasının ardından 'nin yaptığı itiraz başvuruları sonuç vermeye başladı. İstanbul Arnavutköy'de Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı 'a bin 949 oy eklendi.

Arnavutköy'de yeniden sayım sonrası Binali Yıldırım'a 1949 oy

Arnavutköy ilçesinde oy kaydırmalarının düzeltilmesiyle Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'a bin 949 oy geldiği bildirildi.

AK Parti'nin itirazı üzerine Arnavutköy ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının maddi hatalı olarak YSK sistemine işlenen oylar yeniden sayıldı. Oy kaydırmalarının düzeltilmesinden ardından Binali Yıldırım'a bin 221 oy geldi.

CHP-İYİ Parti-HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 535 oyu eksiltildi. Arnavutköy'de oy kaydırılmasına yönelik hataların düzeltilmesiyle Binali Yıldırım'a ilçede bin 949 oy geldi

SONUÇ
Oy kaydırmalar 1221
Geçersizler 193
CHP'den eksilen 535
Toplam 1.949

Kenan Kıran/Sabah

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