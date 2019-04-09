Arnavutköy ilçesinde oy kaydırmalarının düzeltilmesiyle Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a bin 949 oy geldiği bildirildi.
AK Parti'nin itirazı üzerine Arnavutköy ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının maddi hatalı olarak YSK sistemine işlenen oylar yeniden sayıldı. Oy kaydırmalarının düzeltilmesinden ardından Binali Yıldırım'a bin 221 oy geldi.
CHP-İYİ Parti-HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 535 oyu eksiltildi. Arnavutköy'de oy kaydırılmasına yönelik hataların düzeltilmesiyle Binali Yıldırım'a ilçede bin 949 oy geldi
SONUÇ
Oy kaydırmalar 1221
Geçersizler 193
CHP'den eksilen 535
Toplam 1.949
Kenan Kıran/Sabah
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