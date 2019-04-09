Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Mogherini ve İngiliz mevkidaşı Hunt ile telefon görüşmeleri yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, muhataplarıyla Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Mogherini ve İngiliz mevkidaşı Hunt ile telefon görüşmeleri yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, muhataplarıyla Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi.
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