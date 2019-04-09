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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 15:09

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Mogherini ve İngiliz mevkidaşı Hunt ile telefon görüşmeleri yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, muhataplarıyla 'daki gelişmeleri değerlendirdi.

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