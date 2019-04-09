Burcu Çetinkaya ve eşi Fatih Mehmet Bucak şu sıralar oldukça merak ediliyor. Burcu Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Ralli pilotu Çetinkaya merak edilen isimler arasında yer alıyor. 19 Mart 1981 İstanbul doğumludur. Babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey yöneticidir. Fatih Bucak ise 7 Temmuz 1968 yılında Siverek'de doğmuştur. 5 çocuklu bir ailenin oğludur. Yükseliş Koleji ve Gazi Üniversitesi mezunudur. 5 Yaşında Siverek'ten Ankara'ya taşınmışlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ekonomi bölümü okumuştur.

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı: Bu kadar yapabildim

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya, sosyal medya hesabından başörtüsünü çıkardığını açıkladı. Burcu Çetinkaya, 6 yıl sonra açıldığını, ata binerken çekildiği bir video ile duyurdu. İşte CHP'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Bucak ile evli olan Burcu Çetinkaya'nın o paylaşımı...

"BU KADAR YAPABİLDİM"

At binerken videosunu paylaşan Çetinkaya, altına şu notu düştü: "Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda, asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür.

"HER HAREKETİMİ SİYASİ ZANNEDENLER VARDI"

Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı herşey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiçbir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim. Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşAllah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var.... Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı.... Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım...."

Önceki hayatında içki, sigara ve eğlence olduğunu kaydeden Çetinkaya, daha önce verdiği bir röporjda neden kapandğını şöyle açıklamıştı: "Ben kapanma kararını kendi manevi yolculuğum nedeniyle aldım. Çünkü insan maneviyattan eksik olmasının zararlarını görebiliyor. Gece geziyordum ama 'Ah ne güzel eylendim' diyemiyordum. Kazanıyorum ama yine çok mutsuzum. Bir şey eksikti hayatımda. Ne olduğunu bulamıyordum bir türlü.".

FATİH BUCAK KİMDİR?

Fatih Bucak, 7 Temmuz 1968 yılında Siverek'de doğmuştur. 5 çocuklu bir ailenin oğludur. Yükseliş Koleji ve Gazi Üniversitesi mezunudur. 5 Yaşında Siverek'ten Ankara'ya taşınmışlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ekonomi bölümü okumuştur. Babası Mehmet Celal Bucak, Adalet Partisi'nden 2 dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı .Fatih Bucak'ın ilk evliliğinden Simirna Bucak ve ikinci evliliğinden Mehmet Celal Bucak adında oğlu dünyaya geldi. CHP Siverek Belediye Başkan adayı olmuştu.

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

19 Mart 1981 İstanbul doğumludur. Babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey yönetici.

Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdikten (1992) sonra girdiği Robert College de önce orta (1996) ardından da lise eğitimini (1999) tamamladı. Koç Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra senaristlik ve satış-pazarlama konularında iş hayatına atıldı.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor, bekar. Koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilenen Çetinkaya çoğu deplasman maçlarına gitmektedir.

Caddebostan Spor Kulübü'nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard'cu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileridir.

Otomobil sporları kariyeri, 2005 sezonunda Hitit Rallisi ile başladı. Fiat Palio ile katıldığı bu ilk yarışında bayanlarda 3'ncü oldu. Aynı yıl Fiat Rallisi'nde yine bayanlar kupasında 3'ncülüğünü yineledi.

Kocaeli Rallisi'nde Bayanlar 2'ncisi; Beykoz Rallikrosu'nda sınıf 2'de 5'nci oldu. 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası'nın üç yarışına da katıldı ve Palio'su ile hepsinde finişe gelme başarısı gösterdi.

Genel klasmanlarında 25, 21 ve 15'nci sıralarda tamamladığı her üç rallide de Bayanlar Kupası'nı rakiplerine kaptırmadı. Sonuçta; 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası Bayanlar 1'nciliğini kazandı. Castrol Fiesta Rally Cup'ta ilk 10'a seçilen tek bayan pilot olarak, 2006 sezonu rallilerinde 9 erkek rakibi ile sıkı bir rekabete girecek. Kariyerinin İlk ralli otomobili olan Palio'dan sonra Fiesta ST ile start alacak ama gönlünde Fiat Punto Süper 2000 ile yarışmak yatıyor.

6 DİL BİLİYOR

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor. Otomobil sporları kariyeri, 2005 sezonunda Hitit Rallisi ile başladı. Fiat Palio ile katıldığı bu ilk yarışında bayanlarda 3'ncü oldu. Aynı yıl Fiat Rallisi'nde yine bayanlar kupasında 3'ncülüğünü yineledi.

Kocaeli Rallisi'nde Bayanlar 2'ncisi; Beykoz Rallikrosu'nda sınıf 2'de 5'nci oldu. 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası'nın üç yarışına da katıldı ve Palio'su ile hepsinde finişe gelme başarısı gösterdi.

Genel klasmanlarında 25, 21 ve 15'nci sıralarda tamamladığı her üç rallide de Bayanlar Kupası'nı rakiplerine kaptırmadı. Sonuçta; 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası Bayanlar 1'nciliğini kazandı. Çetinkaya başörtüsü takarak hayatına yeni bir yön verdi ve Mehmet Fatih Bucak ile evlendi.