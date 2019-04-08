Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer 20 kişi farklı adreslerde gözaltına alındı. Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığında, birinin de Milli Eğitim Bakanlığında bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınanların 9'unda ByLock tespit edildi.

Yapılan incelemede şüphelilerin bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yetkilileri tarafından arandıkları tespit edildi.

Halen firarda olan 13 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.