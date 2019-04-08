Elazığ'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kalaba köyünde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre altında saat 12.46'da gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depemde can ya da mal kaybı olmadığı gelen ilk bilgiler arasında.