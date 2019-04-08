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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 13:27

Sivrice'de deprem! 'den son dakika deprem açıklaması

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprme kısa süreli paniğe neden oldu.

Elazığ Sivrice'de deprem!

'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kalaba köyünde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre altında saat 12.46'da gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depemde can ya da mal kaybı olmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

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