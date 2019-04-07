Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması: Artık vakti geldi...

İşte Ömer Çelik'in yaptığı o açıklama:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürmekte ve provokasyonlar yapmaya devam etmektedir.
Netenyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor.
Uluslararası toplumun, Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netenyahu'nun tutumu, "uluslararası arası toplum"un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır.
Netenyahu'yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netenyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslarası toplum kendi değerlerini, Netenyahu'nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır...
İşgalciliği teşvik edenler bunun sonuçlarını iyi düşünmelidir. Ortadoğu başta olmak üzere, tüm dünyanın tam bir kaosa sürüklenmesidir bunun sonu. Netenyahu'nun temsil ettiği işgalcilik uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürmekte ve provokasyonlar yapmaya devam etmektedir.
Netenyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor.
Uluslararası toplumun, Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netenyahu'nun tutumu, "uluslararası arası toplum"un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır.
Netenyahu'yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netenyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslarası toplum kendi değerlerini, Netenyahu'nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır...
İşgalciliği teşvik edenler bunun sonuçlarını iyi düşünmelidir. Ortadoğu başta olmak üzere, tüm dünyanın tam bir kaosa sürüklenmesidir bunun sonu. Netenyahu'nun temsil ettiği işgalcilik uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir.
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