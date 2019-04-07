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  • Son Güncelleme: 07.04.2019 11:43

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz

Yardımcısı Oktay: "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz."

Müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz

Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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