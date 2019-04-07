Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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