İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarından satır başları:

(İstanbul Havalimanı hakkında) Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını gerçekleştirdik. Şu an itibariyle yüzde 97 taşınma işlemleri gerçekleştirildi. 29 Ekim 2018'de başlamıştı.

PLANLANANDAN KISA SÜREDE BİTTİ

Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandığını tamamen İstanbul Havalimanı'na nakledilmesi esnasında uçuş koridorlarının birbirini etkilemesi sebebiyle böyle bir taşınma programı oldu. 29 Ekim'den beri yeni havalimanında yolcu trafiğimiz vardı. Bu hafta içinde topyekün taşınma hadisesini 45 saat planlamıştık, 29 saatte bitirdik.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI DEVAM EDECEK

Sadece havalimanı değil, gümrük de taşındı. Bu havalimanında sadece hava taşımacılığı yapan birimler yok. Teknik, mali, muhasebe birimleri var. Bizim Atatürk Havalimanı'nda belirli bir süre kargo uçuşlarımız devam edecek.

ATIL DURUMDAKİ BÖLGE ISLAH EDİLDİ

(Havalimanındaki testler hakkında) İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatımızın başlangıcından tamamlayıncaya kadar teknik konularıyla ilgili birçok eleştiri oldu. Dış kaynaklı yurtiçinde seslendirenler tarafından ağırlıklı oldu. Bu eleştirileri devamlı aldık. Gocunmadık... Biz ne yapmamız gerektiğini nasıl yapmamız gerektiği ve niçin böyle bir havalimanına ihtiyaç duyulduğunun bilinciyle hareket ettik. Örselenmiş bir zemindi, madencilik faaliyetleri yapılmıştı. Kömür, kum çıkarılmış, madencilik faaliyetleri olan bir bölgeydi. Biz burayı atıl durumdaki bölgeyi ıslah ettik. İleri teknik ve teknolojiler kullanarak zemin ıslahı yapıldı. Zeminle ilgili bilimsel kurallar ışığında bir havalimanı yapısını taşıyacak şartlarda ıslah edildiği, dolgu teknikleri kullanılarak şimdiki haline getirildi.

42 ayda bitirildi. Havalimanının yapıldığı arazi şartları itibariyle çok yüksek performansla yapımcı firma, her türlü iş programının uygulanması esnasındaki ekip ekipman geceli gündüzlü çalışarak bu hale geldi. Yap-İşlet-Devret olması da önemli bir noktadır. Trafik kulesi ödül almış bir projedir.

UZAKLIK ULAŞIM ZORLUĞU YARATMIYOR

(İstanbul Havalimanı ulaşımı hakkında) Ulaşım dendiğinde ulaşımda insanların gitmek istedikleri yere istediği ve beklediği zamanda varabilme imkanını bulabilmeleridir. Büyükşehirlerimizde, trafik bakımından, yoğun bölgelerde bazen insanlarımız böyle durumlara uğrarlar. Seyahat edecekleri zamanda trafik varsa istedikleri zamanda gidemezler. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'na göre ulaşım yollarının yeterli kapasitede olması. Mesafe uzak gelebilir. Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy'e göre uzak olabilir ama uzaklık ulaşım bakımından zorluk getirmiyor. Hasdal Kavşağı Havalimanı arası 3 şeride çevrildi. Batıdan gelen Çatalca Yassıören 2x3 şeritli. Bu bölgede karayolu trafiği bakımından önümüzdeki 20 yılda sıkıntı beklemiyorum.

METRO HATTI 2020 YILINDA ULAŞACAK

(Gayrettepe hattı hakkında) Gecikme yok. 2020'nin ilk yarısında Gayrettepe Havalimanı arasındaki metroyu hizmete alacağız. Hazirana gelmeden bitecek. 32 kilometre uzunluğunda bir metro hattı. Seyahat süresi yarım saatten az olacak. İşletim hızımız 80 kilometre olacak. Hattımız 120 kilometreye imkan veriyor. 6 istasyon var. Ortalama 80 kilometreyi getirdiğimizde yarım saatten az oluyor. Gayrettepe istasyonu toplu taşıma sistemleri için bir merkezdir. Çünkü İstanbul'un Taksim'den hatta Yenikapı'dan Hacıosman, Sarıyer'e giden burasıdır, Kabataş'tan gelenin kesiştiği yer burasıdır. Metrobüsün kesiştiği yer burasıdır. Bu bakımdan önemli bir merkezdir. Önemli bir duraktır Gayrettepe istasyonu.