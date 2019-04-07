Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı Sümer Mahallesi'ndeki babaevine giderek eşi ve eşinin ailesiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kaynı Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan 4 kişi, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.