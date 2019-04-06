6 Nisan 2019 Cumartesi hava durumu nasıl olacak? Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Nisan 2019 Cumartesi Türkiye geneli hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor

MARMARA'DA SİS HAKİM

İHA'da yer alan habere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır, Mardin ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK ARTMAYA BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Bayburt, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır, Mardin ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ve güney kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 13°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin hafif yağmurlu, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu kuzey ve doğusu ile Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege açıklarında fırtına, Güney Ege kıyılarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (30-50 km/sa), akşam saatlerine kadar açıklarında 6 ila 8 (60-75 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.