6 Nisan 2019 Cumartesi hava durumu nasıl olacak? Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Nisan 2019 Cumartesi Türkiye geneli hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor
MARMARA'DA SİS HAKİM
İHA'da yer alan habere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır, Mardin ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SICAKLIK ARTMAYA BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Bayburt, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır, Mardin ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ve güney kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin hafif yağmurlu, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu kuzey ve doğusu ile Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUŞ °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege açıklarında fırtına, Güney Ege kıyılarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (30-50 km/sa), akşam saatlerine kadar açıklarında 6 ila 8 (60-75 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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