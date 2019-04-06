Şanlıurfa Siverek'te Dicle Mahallesi'ndeki boş arazide koyun otlatan çobanlar, yerdeki bazı poşetlerin içerisinde uzun namlulu tüfeklere ait fişekler görünce durumu polise bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede poşetlerde uzun namlulu tüfeklere ait çok sayıda fişek, tüfek parçaları, gaz ve sis bombalarının yanı sıra tabanca parçaları bulunduğunu saptadı.

Ekipler, arazide başka mühimmat olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Polis mühimmatlara el koyup, araziye kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için araştırma başlattı.