Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.04.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 16:29

'da esrarengiz olay! Boş arazide çok sayıda bulundu

'nın ilçesinde, boş arazideki poşetlerde bulundu. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Siverek'te esrarengiz olay! Boş arazide...

'te Dicle Mahallesi'ndeki boş arazide koyun otlatan çobanlar, yerdeki bazı poşetlerin içerisinde uzun namlulu tüfeklere ait fişekler görünce durumu polise bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede poşetlerde uzun namlulu tüfeklere ait çok sayıda fişek, tüfek parçaları, gaz ve sis bombalarının yanı sıra tabanca parçaları bulunduğunu saptadı.

Ekipler, arazide başka olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Polis mühimmatlara el koyup, araziye kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için araştırma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriŞanlıurfa'da esrarengiz olay! Boş arazide çok sayıda mühimmat bulundu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri