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  • Son Güncelleme: 06.04.2019 13:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ndan Ankara’ya gitti

Cumhurbaşkanı , taşınma işlemi gerçekleşen ’ından Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanı , taşınma işlemi gerçekleşen 'ından Ankara'ya gitti. Yerel seçimlerin ardından bir süredir çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak taşıma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

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