Başkan Erdoğan AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'Anın (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ÜLKEMİZİN SESİNİ DÜNYAYA DUYURAN

Erdoğan, mesajında, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.