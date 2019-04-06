Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.04.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 20:20

Başkan Erdoğan AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı , 'ndan bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran 'nın (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan'dan 99. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı , 'ndan bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran 'Anın (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ÜLKEMİZİN SESİNİ DÜNYAYA DUYURAN
Erdoğan, mesajında, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri