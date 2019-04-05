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  • 05.04.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 20:22

Uçakların intikalleri devam ediyor

'ndan 'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.

Uçakların intikalleri devam ediyor

45 saatte tamamlanacak taşınma operasyonunda 'nda bulunan uçaklar belirli aralıklarla 'na gelmeye başladı. uçakları, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak 10 dakikalık bir uçuşun ardından Havalimanı'na teker konmaya başladı.

Yetkililer bugün itibariyle 35 uçağın İstanbul Havalimanı'na geldiği operasyon süresince toplam 151 uçağın yolcusuz şekilde havalimanına intikallerinin gerçekleşeceğini belirttiler.

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