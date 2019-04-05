Son dakika: Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin soruları yanıtlıyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de üç basamak var. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve YSK var. YSK mahkeme sürecini adeta patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Sağolsun ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar.



Her partinin de skalalarını çalıştırma süreci var. İlde de alınan neticeler bizim çalışmalarımızla örtüşmüyorsa nihai merci YSK'dır. Sonra da YSK hakkımız var. Bu bir hak gaspı değildir. Şu anda da İstanbul'da, Ankara'da, Yalova'da yapılan da budur. Şimdi benim elimde şu var; muhalefet bir şeyler söylüyor. Biz Türkiye genelinde büyükşehirlerde 30'un 15'ini biz aldık. Bunun yanında MHP 1 tanesini aldı, Cumhur İttifakı ise geri kalan 14 taneyi de onlar almış oldu. Bir diğerine bakarsak, Cumhur İttifakı olarak aldığımız oy yüzde 53,3'tür.



Karşımızdaki 4'lü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Aramızda böyle bir fark var.



Türkiye'ye hiç, içişlerine karışma gayreti içinde olan ABD ve Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Haddinizi bilin. Siz bu itirazları yaptınız. ABD'de örnekleri var. Herkes haddini bilecek. Yüzde 83'e varan bir katılımın olduğu bir demokrasi dersi dünyaya verilmiştir.

Biz 51 ilin 24'ünü almışız, 10'un MHP almış. Burada da Cumhur İttifakı fark atıyor. 911 ilçenin 511'ini biz almışız, 135'ini MHP almış, toplamda ilçe belediyelerinin yüzde 70'ini almıştır.

Bunların bir ders alması lazım. Beldelerde 386 belde var. Bunların 202'sini biz aldık. MHP 89 aldı. Toplamda Cumhur İttifakı olarak yüzde 75. Diğerleri nal topluyor. Millet Cumhur İttifakı'na gönlünü vermiştir. 754 belediyeyi AK Parti olarak aldık.

İstanbul'un 39 belediyesi var. Bunun 25'ini Cumhur İttifakı aldı. 1'i MHP'nin 24'ü AK Parti. Burada bir ders var. Belediye Meclisine gelelim. Şu haliyle bile şu anda kahir ekseriyeti Cumhur İttifakı'na aittir. 40-50 tane diğerlerinde. Ankara'da durum daha farklı. 107 bize ait var, 39 4'lü mekanizmaya ait. Bu gerçeği görmeden değerlendirme yapıyorlar. Sen çalışmanı yaparken alınacak kararlar, bunlar nereden geçecek? Komisyonlarda sen istediğin gibi kurabilirim diyebilir misin? Böyle bir hakkın yok. Ben belediye başkanlığından geliyorum. Bazı kariyer sahipleri ahkam kesiyor. Kitapta yazıldığı gibi değil.





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