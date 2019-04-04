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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 18:45

Son dakika: sorularının çalınması davasında flaş gelişme

sorularının çalınmasına ilişkin davada, 'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi

KPSS sorularının çalınması davasında flaş gelişme

sorularının çalınmasına ilişkin davada, 'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

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