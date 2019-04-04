KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
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Son dakika: KPSS sorularının çalınması davasında flaş gelişme
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
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