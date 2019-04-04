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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 20:46

Elazığ Sivrice'de korkutan ! Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması...

Elazığ'da merkez üstü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da merkez üstü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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