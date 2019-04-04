Elazığ'da merkez üstü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Detaylar geliyor...
Elazığ'da merkez üstü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.