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T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bugünün Türkiyesi” panel serisinin yeni etkinliği 4 Nisan’da ’da gerçekleştirilecek.

YENI DURAK MOSKOVA
Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin hemen öncesinde ilk olarak 'ta, ardından 'de, Kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde 'te, Aralık ayında 'da ve son olarak 'de düzenlenen "Bugünün Türkiyesi" panellerinin yeni durağı olacak. "Suriye Sürecinde Türkiye & İlişkileri" başlığı altında; yarın Rusya'nın en saygın düşünce kuruluşu olan Valdai Discussion Club ile Türkiye'den temsilcilerinin konuşmacı olacağı panelde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik önemine değinecekler. Moderatörlüğünü Dr. Ivan Timofeev'in yapacağı panelde konuşmacılar; SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı, önemli açıklamalar yapacak.

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