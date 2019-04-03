YENI DURAK MOSKOVA

Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin hemen öncesinde ilk olarak New York'ta, ardından Berlin'de, Kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te, Aralık ayında Londra'da ve son olarak Çin'de düzenlenen "Bugünün Türkiyesi" panellerinin yeni durağı Moskova olacak. "Suriye Sürecinde Türkiye & Rusya İlişkileri" başlığı altında; yarın Rusya'nın en saygın düşünce kuruluşu olan Valdai Discussion Club ile Türkiye'den SETA temsilcilerinin konuşmacı olacağı panelde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik önemine değinecekler. Moderatörlüğünü Dr. Ivan Timofeev'in yapacağı panelde konuşmacılar; SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı, önemli açıklamalar yapacak.
- Güncel
- 03.04.2019
- Gazete
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