Kilis’ten Münbiç'e askeri sevkiyat

Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.

Kilis'te sınır hattında uzun süreden beri sevkiyatlar yeniden başlarken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.