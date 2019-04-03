Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.
Kilis'te sınır hattında uzun süreden beri sevkiyatlar yeniden başlarken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Kilis’ten Münbiç'e askeri sevkiyat
Kilis'te sınır hattında bir süredir bekleyen sevkiyatlar yeniden başladı. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Münbiç bölgesine geçiş yaptı.
Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.
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