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  • 03.04.2019 22:15
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 22:15

Kilis’ten 'e askeri sevkiyat

Kilis'te sınır hattında bir süredir bekleyen sevkiyatlar yeniden başladı. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden üzerinden bölgesine geçiş yaptı.

Kilis’ten Münbiç'e askeri sevkiyat

Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden 'na gitti.
Kilis'te sınır hattında uzun süreden beri sevkiyatlar yeniden başlarken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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