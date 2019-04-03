Alanya'da Rus asıllı bağımsız aday 4 partiyi solladı

Tüm dünyanın merakla beklediği yerel seçimler geride kaldı. Herkes seçim sonuçlarına odaklandı. Antalya'nın Alanya İlçesi'nde ise bir ilke imza atıldı. Norveç ve Rusya'da 2 üniversite bitiren Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, bir Türk ile evlendikten sonra Alanya'da yaşamaya başladı. Yıllardır yaptığı çalışmalarla Alanya'nın tanıtımına katkı sağladı. 5 dil bilen Rus asıllı Çetinkaya, başkanlık yarışına katılma kararı alarak Alanya'ya bir ilki yaşattı. Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya'da yerel seçime bağımsız belediye başkan adayı olarak katıldı. "Değişim Sende" sloganıyla seçime giren Anastasia Petrova Çetinkaya, seçimi kazanamadı. Ancak hatırı sayılır bir oy aldı. Bin 303 oy alan Rus aday, 4 partiyi geride bıraktı. Saadet Partisi bin 200, DSP 713, Vatan Partisi 504, BTP ise 299 oyda kaldı. Seçimi yüzde 58 oy oranıyla MHP'nin kazandığı Alanya'da, Çetinkaya genel sıralamada beşinci sırada yer aldı.
Çetinkaya oyunu kullandıktan sonra, "Bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım" demişti.
Çetinkaya oyunu kullandıktan sonra, "Bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım" demişti.
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