31 Mart Yerel Seçimleri'nde dün Türkiye sandık başına gitti. Henüz kesin olmayan sonuçlarla birlikte AK Parti'den yapılan açıklamada İstanbul'da 290 bin, Ankara'da 79 bin civarında geçersiz oy olduğu belirtilirken Ankara'da bazı sandıklarda da usulsüzlükler tespit edildiği duyuruldu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in konuyla ilgili açıklamaları;

Gerek sandıklardaki, gerek birleştirme tutanaklarındaki bu çarpıklıkların takipçisi olacağız. Elimizde çok çarpıcı bulgular var. Bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına sunacağız. Sandıktaki sonuçlar bütün olarak birleştirilirken maddi hatalar olduğunu gördük. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını görüyoruz.

'YER DEĞİŞTİRMİŞ OYLAR TESPİT EDİLDİ'

Örneğin A partisinin 25 oyu var, B partisinin 125 oyu var. Bunlar yer değiştirilmiş. Hem Ankara'da hem İstanbul'da önemli sayıda geçersiz oy da söz konusu. Özellikle muhtar seçimlerinden dolayı. Ankara'da 25 ilçenin 25'inde de maddi hatalar ve usulsüzlükler için başvuru yapacağız.

Biz şu an kamuoyuna yansıyan aradaki farkın azalacağını ve bizim lehimize pozitif bir sonuca dönüşeceğini düşünüyoruz ama YSK'nın vereceği bir karardır.