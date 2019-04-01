Sarıgül gülemedi

CHP'nin İstanbul Şişli'den aday göstermediği Mustafa Sarıgül, partisinden istifa edip soluğu DSP'de aldı. DSP'nin Şişli adayı olarak seçim meydanına çıktı. Ancak Şişli'den gelen ilk sonuçlara göre Sarıgül beklediği sonucu alamadı. İlk verilere göre CHP'nin adayı Muammer Keskin seçim yarışında öne çıktı. CHP'nin adayı Muammer Keskin yüzde 49.90 oy alırken. DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül yüzde 28,72 oyla ikinci sırada yer aldı.
- Güncel
- 01.04.2019
- Gazete
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