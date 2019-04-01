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Sarıgül gülemedi

Sarıgül gülemedi
'nin Şişli'den aday göstermediği , partisinden istifa edip soluğu 'de aldı. DSP'nin Şişli adayı olarak meydanına çıktı. Ancak Şişli'den gelen ilk sonuçlara göre Sarıgül beklediği sonucu alamadı. İlk verilere göre CHP'nin adayı seçim yarışında öne çıktı. CHP'nin adayı Muammer Keskin yüzde 49.90 oy alırken. DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül yüzde 28,72 oyla ikinci sırada yer aldı.

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