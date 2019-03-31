31 Mart Sakarya yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Sakarya'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 16 ilçenin yer aldığı Sakarya'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Sakarya seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Sakarya yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART SAKARYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Sakarya seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce: %

İyi Parti Sakarya Belediye Başkan adayı Cihan Kolip: %

Saadet Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı Fahrettin Abay: %

SAKARYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Sakarya ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Adapazarı:

Akyazı:

Arifiye:

Erenler:

Ferizli:

Geyve:

Hendek:

Karapürçek:

Karasu:

Kaynarca:

Kocaali:

Pamukova:

Sapanca:

Serdivan:

Söğütlü:

Taraklı:

2014 SAKARYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Sakarya yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Sakarya yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 58

MHP: % 26,8

CHP: % 9,3

SP: % 3,1

HDP: % 0,8

2009 SAKARYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 45,30

MHP: % 35,70

CHP: % 8,10

SP: % 7,30

DP: % 1,50

SAKARYA HAKKINDA

Sakarya, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan, 4.878 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Sakarya şehri, ilk çağlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar birçok devletin toprağı olmuştur. Sakarya'nın tarihi Anadolu birliğini ilk kuran Hititler ile başlamıştır.

Bir süre sonra iç karışıklıklar sebebiyle bölünen Hititler'in ardından Sakarya bölgesine Frigler hükmetmeye başlamıştır. Frigya hakimiyetinin ardından bölgeyi ele geçiren Lidyalılar, Persler M.Ö. 6. yüzyıla kadar Sakarya şehrini yönetmiştir.

M.Ö. 6. yüzyılda Lidya Krallığı'nı yıkan Persler, Anadolu'ya hakim oldu. Ardından M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender bölgeyi ele geçirdi.

Britanya Krallığı, Büyük İskender'in ölümünün ardından bağımsızlığını ilan etti ve Sakarya'nın da bulunduğu bölgede hakimiyetini ilan etti. M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu, Britanya hakimiyetine son vererek bölgeyi topraklarına kattı.

M.S. 365'te Roma İmparatorluğu ikiye bölündü ve bölge Bizans İmparatorluğu'na kaldı. Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Süleyman Şah, tüm Anadolu'yu ele geçirdi ve Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu.

13. yüzyılın sonlarına doğru da Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilen Sakarya, uzun yıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Ali Fuat Cebesoy gibi birçok kahramanıyla önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde Sakarya şehri, ekonomisini genelde sanayiden sağlamaktadır. 1987-1998 yılları arasında Türkiye'nin refah düzeyi artan şehirlerinden birisidir.