31 Mart Rize yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Rize'de oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 12 ilçenin yer aldığı Rize'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Rize seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Merkez ve Pazar seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Rize yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART RİZE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Rize seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin: %

CHP Rize Belediye Başkan adayı Ayhan Akyüz: %

Saadet Partisi Rize Belediye Başkan adayı Muhammet Kaçar: %

RİZE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Rize ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Ardeşen:

Çamlıhemşin:

Çayeli:

Derepazarı:

Fındıklı:

Güneysu:

Hemşin:

İkizdere:

İyidere:

Kalkandere:

Merkez:

Pazar:

2014 RİZE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Rize yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Rize yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 67,9

SP: % 22,5

CHP: % 4,9

MHP: % 4,2

2009 RİZE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 46,80

ANAP: % 41,80

SP: % 3,90

CHP: % 3,30

MHP: % 2,40

RİZE HAKKINDA

Rize, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, 3.920 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Rize şehrine bakıldığında, burada Kolkhiler'in yaşadığı bilinmektedir. M.Ö. 765-735 yılları arasında Urartu Kralı İkinci Sarduri, şehri ele geçirmiş ve kısa bir süre sonra M.Ö. 714'te Kimmerler şehri fethetmiştir.

M.Ö. 680'de İskitler ve M.Ö. 626'da Med İmparatorluğu Rize şehrini yönetmiştir. M.S. 10'dan M.S. 395'e kadar Roma İmparatorluğu, M.Ö. 395'ten sonra da Bizans İmparatorluğu Rize'yi yönetmiştir.

Günümüzde Rize şehri, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir şehirdir. Şehirde ağırlıklı olarak çay üretimi yapılmaktadır. Ekonomisi çay sektörüne dayalı olan Rize şehrinde, 48 çay işleme ve çay paketleme fabrikası bulunmaktadır.