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  • 31.03.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 18:58

Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki oy dağılımı belli oldu

AK Başkan adayı 'nin oy kullandığı sandıktaki oy dağılımı belli oldu.

Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki oy dağılımı belli oldu

AK Başkan adayı 'nin oy kullandığı Yenimahalle ilçesindeki Sofuoğlu İlkokulu'nda 1031 nolu sandıkta 353 kayıtlı seçmenden 291'i oy kullandı. 11 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

CHP: 196, AK Parti: 78, SP: 5, Türkiye Komünist Partisi: 1

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