Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki oy dağılımı belli oldu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı Yenimahalle ilçesindeki Sofuoğlu İlkokulu'nda 1031 nolu sandıkta 353 kayıtlı seçmenden 291'i oy kullandı. 11 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

CHP: 196, AK Parti: 78, SP: 5, Türkiye Komünist Partisi: 1

