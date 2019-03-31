Türkiye Cumhuriyeti 22'nci dönem Başbakanı Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11:30'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2 bin 343 numaralı sandıkta oy verdi.
Türkiye Cumhuriyeti 22'nci dönem Başbakanı Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11:30'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2 bin 343 numaralı sandıkta oy verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.