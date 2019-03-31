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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 18:15

Oyunu kullanan : Milleti beklemek şereftir

Eski Başbakanlardan , 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı. Çiller, "Bugün çok güzel bir gün. İnşallah milletimiz sandığa dolacaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti 22'nci dönem Başbakanı Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11:30'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2 bin 343 numaralı sandıkta oy verdi.

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