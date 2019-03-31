Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Manisa Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

1960 yılında Manisa'da doğdu ve zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. Üniversite eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1980 yılında mezun oldu ve iş hayatına atıldı. 1981 yılında evlendi.

Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi'nde birçok konut inşa etti. Ticari hayatı boyunca hiçbir resmi kurum ihalesine girmedi.

1999-2000 futbol sezonun ikinci yarısında Manisaspor Kulübü Genel Kurulunda Başkan seçildi. Başkan olarak yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarıyla birlikte 2004-2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Manisaspor'u Süper Lig'e taşıdı.

27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak Manisa halkının karşısına çıktı.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde Manisa halkının teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi.

Cengiz Ergün, 30 Mart 2014 Yerel Seçiminde yeniden MHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.