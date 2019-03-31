31 Mart Mardin yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Mardin'de oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 10 ilçenin yer aldığı Mardin'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Mardin seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Mardin yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART MARDİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Mardin seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman: %

CHP Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı: %

HDP Mardin Belediye Başkan adayı Ahmet Türk: %

İyi Parti Mardin Belediye Başkan adayı Tuna Işıkhan: %

MARDİN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Mardin ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Artuklu:

Dargeçit:

Derik:

Kızıltepe:

Mazıdağı:

Midyat:

Nusaybin:

Ömerli:

Savur:

Yeşilli:

2014 MARDİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Mardin yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Mardin yerel seçim sonuçları...

BAĞIMSIZ: 52,2

AK PARTİ: % 37,4

SP: % 2,6

2009 MARDİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 45,00

DTP: % 36,30

DP: % 10,70

CHP: % 3,00

SP: % 2,30

DSP: % 0,80

MHP: % 0,60

MARDİN HAKKINDA

Mardin, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, büyükşehir statüsünde olan ve en kalabalık yirmi altıncı şehir olan bir ildir. 2013 yılında yapılan nüfus sayımı verilerine göre 779 bin kişi yaşamaktaydı.

Arkeolojik kazılardan elde edilen sonuçlara göre Mardin şehri, çok eski dönemlere uzanan bir tarih barındırıyor. Artuklu Üniversitesi içinde yapılmış olan kazı çalışmalarında Paleolitik Çağ'dan kalma taşlar bulunmuştur.

Mardin adı ilk defa 4. yüzyılda Roma tarihçilerinden olan Ammianus Marcellinus tarafından bahsedilmiş, I. Justinianos dönemi tarihçisi Prokopios, şehri ikinci derece önemde bir kale olarak anlatmıştır.

640 yılında İslam orduları, İyaz bin Ganm komutasında kaleyi ele geçirdi ve bölgeye Arap nüfusu yerleşimi oldu. Emevi ve Abbasi dönemlerinde El Cezire valiliğinin toprakları içerisinde yer alan Mardin, 885 yılında Hamdani Hanedanlığı'nın eline geçti.

1085 yılında Mardin ve çevre şehirleri Selçuklular tarafından işgal edildi ve Selçuklu egemenliği altına girdi. Selçuklular'ın gelmesiyle birlikte büyük bir Türkmen akını oldu.

1103 yılında Artuklu Beyliği hakimiyetine giren şehir ardından 300 yıl boyunca Mardin Artukluları tarafından yönetildi. 1515'te şehir Osmanlı ordularına teslim olsa da kale bir türlü ele geçirilemedi. Ancak 1516'da bir kerre daha kuşatılan kale 1517'de Osmanlı orduları tarafından ele geçirildi.

Günümüzde de 2012 yılında çıkarılan kanunla büyükşehir ünvanı kazanan Mardin'in ekonomisi genelde tarım, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır. 2001'deki iktisadi faaliyetlerin yüzde 66'sı tarımdan sağlanmıştır.